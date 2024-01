Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der AMAG von 40 auf 34 Euro gesenkt. Der Wertpapieranalyst Christian Obst bestätigte in seiner Studie die Kaufempfehlung ("Add"). Zum Vergleich: Die Aktie hielt an der Wiener Börse am späten Freitagvormittag bei 29,30 Euro.

Für das erste Halbjahr 2024 sieht die Baader ein schwieriges Geschäftsumfeld. Die Schätzungen zum Nettogewinn des Konzerns wurden deswegen gesenkt. Obst verwies auf die schwachen europäischen Einkaufsmanagerindizes zum Verarbeitenden Gewerbe sowie die im Schnitt hohen Zinsen.

Beim Gewinn je Aktie rechnet das Analystenhaus mit 2,04 Euro für 2023 und mit 1,61 Euro für 2024. Im Jahr 2025 soll der Ertrag bei 1,92 Euro liegen. Die Dividendenschätzungen für diese drei Zeiträume belaufen sich auf jeweils 1,50 Euro je Aktie.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN AT00000AMAG3

AFA0016 2024-01-12/12:00