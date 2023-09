Börse Wien: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im ATX

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Schlussendlich notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,91 Prozent höher bei 3 151,85 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 106,595 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,010 Prozent auf 3 123,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 123,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 153,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 118,09 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 0,216 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 28.08.2023, wies der ATX einen Wert von 3 127,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.06.2023, wies der ATX einen Wert von 3 097,95 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.09.2022, den Stand von 2 696,92 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2023 bereits um 0,249 Prozent zurück. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 016,51 Punkte.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 3,35 Prozent auf 38,55 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,75 Prozent auf 56,00 EUR), Raiffeisen (+ 2,49 Prozent auf 13,17 EUR), Erste Group Bank (+ 2,01 Prozent auf 32,55 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,89 Prozent auf 28,02 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Verbund (-1,09 Prozent auf 77,00 EUR), Vienna Insurance (-0,20 Prozent auf 25,55 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,16 Prozent auf 127,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 7,63 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 18,22 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 501 582 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 27,307 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 1,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at