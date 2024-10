Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Ende des Mittwochshandels steigen

Am Mittwoch bewegte sich der SLI via SIX letztendlich 0,26 Prozent höher bei 1 985,11 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,242 Prozent fester bei 1 984,83 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 980,04 Punkten am Vortag.

Bei 1 992,25 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 973,19 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,397 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2024, wies der SLI einen Wert von 2 015,99 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, bei 1 945,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 698,85 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 12,57 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Julius Bär (+ 2,08 Prozent auf 51,92 CHF), Richemont (+ 2,06 Prozent auf 133,50 CHF), Swatch (I) (+ 2,05 Prozent auf 181,95 CHF), Sonova (+ 1,83 Prozent auf 306,60 CHF) und UBS (+ 1,39 Prozent auf 26,31 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Sandoz (-3,23 Prozent auf 34,17 CHF), Givaudan (-0,83 Prozent auf 4 550,00 CHF), Swiss Re (-0,82 Prozent auf 114,40 CHF), Swisscom (-0,72 Prozent auf 551,50 CHF) und Lonza (-0,71 Prozent auf 531,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 137 410 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 233,428 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,14 zu Buche schlagen. Mit 8,64 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at