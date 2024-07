Börse Zürich in Grün: SLI liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus

In Zürich war am Mittwochabend ein stabiler Handel zu beobachten.

Schlussendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 1 984,59 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 989,50 Zählern und damit 0,274 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 984,07 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 1 987,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 1 973,81 Einheiten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,647 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 17.06.2024, einen Wert von 1 940,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, wurde der SLI mit 1 838,92 Punkten gehandelt. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 17.07.2023, mit 1 737,42 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,54 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Roche (+ 5,83 Prozent auf 274,00 CHF), Swatch (I) (+ 2,41 Prozent auf 174,50 CHF), Nestlé (+ 1,08 Prozent auf 93,62 CHF), Straumann (+ 0,61 Prozent auf 115,70 CHF) und Swisscom (+ 0,38 Prozent auf 528,50 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-5,27 Prozent auf 499,80 CHF), ams (-4,39 Prozent auf 1,26 CHF), Logitech (-2,39 Prozent auf 80,18 CHF), Givaudan (-1,79 Prozent auf 4 217,00 CHF) und Partners Group (-1,75 Prozent auf 1 208,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 163 145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245,815 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,39 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

