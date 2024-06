Börse Zürich in Grün: SLI präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,32 Prozent fester bei 1 947,04 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,458 Prozent höher bei 1 949,66 Punkten, nach 1 940,78 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 950,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 941,35 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wies der SLI einen Wert von 1 961,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, wies der SLI 1 904,51 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, notierte der SLI bei 1 781,75 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,41 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Swatch (I) (+ 1,76 Prozent auf 187,95 CHF), ams (+ 1,56 Prozent auf 1,33 CHF), Lonza (+ 1,54 Prozent auf 480,10 CHF), Swiss Life (+ 1,16 Prozent auf 645,00 CHF) und Givaudan (+ 1,14 Prozent auf 4 359,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Schindler (-0,68 Prozent auf 235,40 CHF), Nestlé (-0,63 Prozent auf 94,50 CHF), Richemont (-0,60 Prozent auf 141,25 CHF), Novartis (-0,29 Prozent auf 93,27 CHF) und Lindt (-0,19 Prozent auf 10 650,00 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 740 642 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 256,627 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at