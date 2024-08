Börse Zürich in Grün: SLI zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,37 Prozent stärker bei 1 873,80 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,447 Prozent stärker bei 1 875,24 Punkten in den Handel, nach 1 866,90 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 1 873,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 878,63 Punkten lag.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, stand der SLI bei 1 953,39 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 06.05.2024, mit 1 857,60 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, betrug der SLI-Kurs 1 759,59 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,25 Prozent aufwärts. Bei 2 009,70 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

SLI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 3,04 Prozent auf 264,50 CHF), Swiss Re (+ 1,66 Prozent auf 100,95 CHF), Temenos (+ 1,57 Prozent auf 55,15 CHF), ams (+ 1,56 Prozent auf 1,07 CHF) und Straumann (+ 1,46 Prozent auf 107,45 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Richemont (-0,72 Prozent auf 123,25 CHF), Novartis (-0,72 Prozent auf 92,78 CHF), SGS SA (-0,31 Prozent auf 90,52 CHF), Nestlé (-0,30 Prozent auf 87,02 CHF) und Roche (-0,22 Prozent auf 269,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 507 945 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 245,863 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

