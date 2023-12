Börse Zürich in Grün: SMI am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Montag tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,50 Prozent höher bei 10 941,27 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,234 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,223 Prozent höher bei 10 911,67 Punkten in den Handel, nach 10 887,36 Punkten am Vortag.

Bei 10 907,79 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 10 956,38 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, erreichte der SMI einen Stand von 10 579,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 053,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, mit 11 198,13 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Minus von 0,340 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 11 616,37 Punkte. 10 251,33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Roche (+ 2,30 Prozent auf 245,10 CHF), Swiss Re (+ 1,79 Prozent auf 100,10 CHF), Nestlé (+ 1,06 Prozent auf 100,00 CHF), Novartis (+ 0,74 Prozent auf 86,01 CHF) und Richemont (+ 0,59 Prozent auf 110,60 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Lonza (-2,45 Prozent auf 326,60 CHF), Alcon (-2,28 Prozent auf 64,22 CHF), Swiss Life (-0,92 Prozent auf 562,40 CHF), Holcim (-0,86 Prozent auf 64,50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,82 Prozent auf 34,89 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 198 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 269,572 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at