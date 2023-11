Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SLI nachmittags

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,02 Prozent fester bei 1 715,23 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,075 Prozent schwächer bei 1 713,53 Punkten, nach 1 714,81 Punkten am Vortag.

Bei 1 710,54 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 715,45 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,729 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 23.10.2023, einen Wert von 1 618,28 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 23.08.2023, einen Stand von 1 722,32 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 23.11.2022, einen Stand von 1 702,53 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 2,03 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 1,59 Prozent auf 26,16 CHF), Swisscom (+ 0,86 Prozent auf 516,60 CHF), SGS SA (+ 0,70 Prozent auf 74,46 CHF), Sonova (+ 0,69 Prozent auf 249,50 CHF) und Roche (+ 0,66 Prozent auf 238,15 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil ams (-4,68 Prozent auf 1,44 CHF), Swiss Life (-1,80 Prozent auf 558,00 CHF), Julius Bär (-1,47 Prozent auf 47,44 CHF), Logitech (-1,42 Prozent auf 75,16 CHF) und Lonza (-0,82 Prozent auf 349,30 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 620 521 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,943 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at