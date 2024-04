Börse Zürich in Grün: SPI bewegt sich im Plus

Am Dienstagnachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,11 Prozent stärker bei 15 270,75 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,896 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,888 Prozent auf 15 236,77 Punkte an der Kurstafel, nach 15 102,72 Punkten am Vortag.

Bei 15 234,19 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 15 314,39 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, notierte der SPI bei 15 307,08 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 23.01.2024, einen Stand von 14 533,04 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 049,41 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 4,81 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 15 480,85 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Arundel (+ 12,50 Prozent auf 0,18 CHF), GAM (+ 7,45 Prozent auf 0,25 CHF), Tecan (N) (+ 4,65) Prozent auf 337,60 CHF), PolyPeptide (+ 4,42 Prozent auf 29,50 CHF) und ObsEva (+ 4,00 Prozent auf 0,01 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Kuros (Kuros Biosciences) (-11,70 Prozent auf 7,17 CHF), Kinarus (-11,11 Prozent auf 0,00 CHF), Addex Therapeutics (-6,49 Prozent auf 0,14 CHF), HOCHDORF (-6,05 Prozent auf 1,63 CHF) und Kühne + Nagel International (-4,76 Prozent auf 242,30 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 162 753 710 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 256,492 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die Talenthouse-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 7,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at