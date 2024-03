Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich im Aufwind

Am Freitag legte der SPI via SIX zum Handelsschluss um 0,56 Prozent auf 15 219,62 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,962 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,106 Prozent höher bei 15 151,37 Punkten in den Handel, nach 15 135,28 Punkten am Vortag.

Bei 15 223,57 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 149,49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, lag der SPI bei 14 591,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, stand der SPI bei 14 468,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, wies der SPI einen Stand von 14 217,55 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,46 Prozent aufwärts. Bei 15 223,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Zwahlen et Mayr SA (+ 10,00 Prozent auf 143,00 CHF), Vetropack A (+ 7,23 Prozent auf 38,55 CHF), mobilezone (+ 5,37 Prozent auf 14,52 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,26 Prozent auf 1,60 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,17 Prozent auf 61,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil ObsEva (-28,00 Prozent auf 0,02 CHF), Idorsia (-13,52 Prozent auf 1,82 CHF), ams (-9,79 Prozent auf 1,16 CHF), Spexis (-8,92 Prozent auf 0,14 CHF) und GAM (-7,86 Prozent auf 0,32 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 52 393 921 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 253,312 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI hat die Orascom Development-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Varia US Properties lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,89 Prozent.

Redaktion finanzen.at