Börse Zürich in Rot: Das macht der SLI mittags

Am Dienstag geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,71 Prozent auf 2 001,75 Punkte abwärts. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,372 Prozent auf 2 008,50 Punkte an der Kurstafel, nach 2 015,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 015,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 001,75 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 919,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 950,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 745,36 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 13,51 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 1,29 Prozent auf 298,40 CHF), Schindler (+ 0,76 Prozent auf 239,20 CHF), Nestlé (+ 0,68 Prozent auf 91,26 CHF), Givaudan (+ 0,55 Prozent auf 4 372,00 CHF) und Lindt (+ 0,44 Prozent auf 11 350,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Partners Group (-7,97 Prozent auf 1 125,50 CHF), Roche (-1,95 Prozent auf 282,10 CHF), ams (-1,88 Prozent auf 1,07 CHF), Temenos (-1,52 Prozent auf 58,30 CHF) und Novartis (-1,42 Prozent auf 101,24 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 163 233 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,168 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at