Börse Zürich in Rot: SLI legt den Rückwärtsgang ein

SLI-Handel am Dienstag.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,64 Prozent schwächer bei 1 950,84 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,556 Prozent leichter bei 1 952,41 Punkten, nach 1 963,32 Punkten am Vortag.

Bei 1 960,39 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 948,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, notierte der SLI bei 1 958,15 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 25.03.2024, mit 1 908,62 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, notierte der SLI bei 1 745,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 10,62 Prozent. Bei 1 993,61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,06 Prozent auf 143,40 CHF), SGS SA (+ 0,52 Prozent auf 80,72 CHF), Straumann (+ 0,42 Prozent auf 108,80 CHF), Sika (+ 0,00 Prozent auf 257,20 CHF) und Sandoz (-0,09 Prozent auf 32,10 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen UBS (-3,14 Prozent auf 26,52 CHF), Schindler (-2,99 Prozent auf 227,00 CHF), Partners Group (-2,05 Prozent auf 1 147,00 CHF), ams (-1,72 Prozent auf 1,20 CHF) und Geberit (-1,57 Prozent auf 538,80 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 292 455 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 251,449 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,75 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at