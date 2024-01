Börse Zürich in Rot: SMI fällt mittags

Am Dienstag steht der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,56 Prozent im Minus bei 11 212,59 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,261 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,068 Prozent höher bei 11 283,05 Punkten, nach 11 275,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 11 211,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 287,44 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 11 153,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, stand der SMI bei 10 331,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 406,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,379 Prozent nach oben. Bei 11 309,94 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 088,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Lonza (+ 1,90 Prozent auf 380,00 CHF), Sika (+ 1,34 Prozent auf 235,10 CHF), Richemont (+ 0,47 Prozent auf 118,20 CHF), Alcon (+ 0,15 Prozent auf 68,52 CHF) und Swiss Life (+ 0,00 Prozent auf 596,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Logitech (-6,91 Prozent auf 77,10 CHF), Sonova (-1,53 Prozent auf 277,60 CHF), Holcim (-1,43 Prozent auf 63,38 CHF), Roche (-1,23 Prozent auf 244,75 CHF) und Partners Group (-1,06 Prozent auf 1 119,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die Logitech-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 819 764 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI mit 266,750 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,75 zu Buche schlagen. Mit 6,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at