Börse Zürich in Rot: SMI gibt letztendlich nach

Am Montag tendierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,26 Prozent tiefer bei 12 005,47 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,425 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,468 Prozent schwächer bei 11 980,99 Punkten in den Montagshandel, nach 12 037,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 12 057,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 976,92 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 16.08.2024, wurde der SMI auf 12 188,73 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, einen Stand von 12 044,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 197,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 7,48 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Zurich Insurance (+ 0,75 Prozent auf 512,00 CHF), Swiss Life (+ 0,40 Prozent auf 699,80 CHF), Swiss Re (+ 0,26 Prozent auf 116,15 CHF), Novartis (+ 0,25 Prozent auf 98,41 CHF) und Sika (+ 0,22 Prozent auf 267,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Richemont (-1,37 Prozent auf 118,85 CHF), Nestlé (-0,96 Prozent auf 86,76 CHF), Kühne + Nagel International (-0,72 Prozent auf 246,80 CHF), Lonza (-0,72 Prozent auf 550,80 CHF) und Roche (-0,56 Prozent auf 264,10 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 101 615 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 239,708 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at