Börse Zürich in Rot: SMI verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge

So bewegt sich der SMI am vierten Tag der Woche.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,14 Prozent leichter bei 11 181,37 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,265 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,341 Prozent tiefer bei 11 158,60 Punkten in den Handel, nach 11 196,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 198,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 138,04 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,378 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 153,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, lag der SMI noch bei 10 400,93 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 25.01.2023, mit 11 404,77 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,099 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 309,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 088,62 Punkten.

SMI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 7,15 Prozent auf 3 554,00 CHF), Sika (+ 0,93 Prozent auf 237,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,74 Prozent auf 287,80 CHF), Partners Group (+ 0,67 Prozent auf 1 135,00 CHF) und UBS (+ 0,59 Prozent auf 25,72 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Lonza (-1,68 Prozent auf 375,00 CHF), Roche (-1,49 Prozent auf 241,50 CHF), Novartis (-0,83 Prozent auf 92,75 CHF), Alcon (-0,51 Prozent auf 66,14 CHF) und Richemont (-0,37 Prozent auf 120,95 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 558 271 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 264,238 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,76 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at