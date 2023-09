Börse Zürich in Rot: SMI zum Handelsende mit Abgaben

Der SMI zeigte sich am vierten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Letztendlich schloss der SMI nahezu unverändert (minus 0,62 Prozent) bei 11 084,74 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,257 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,429 Prozent auf 11 106,29 Punkte an der Kurstafel, nach 11 154,11 Punkten am Vortag.

Bei 11 219,56 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 074,47 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,880 Prozent. Vor einem Monat, am 21.08.2023, wurde der SMI mit 10 848,34 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, lag der SMI noch bei 11 173,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, bewegte sich der SMI bei 10 429,40 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 0,966 Prozent zu Buche. Bei 11 616,37 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Punkten verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,12 Prozent auf 107,92 CHF), Swisscom (+ 0,91 Prozent auf 556,00 CHF), Sonova (+ 0,87 Prozent auf 219,90 CHF), Logitech (+ 0,19 Prozent auf 64,46 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,12 Prozent auf 430,30 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Lonza (-3,27 Prozent auf 426,30 CHF), Partners Group (-3,23 Prozent auf 1 019,00 CHF), Alcon (-2,12 Prozent auf 70,96 CHF), Roche (-1,97 Prozent auf 251,05 CHF) und UBS (-1,90 Prozent auf 23,29 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 950 113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 285,374 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,94 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at