Börse Zürich in Rot: So entwickelt sich der SMI mittags

Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,48 Prozent tiefer bei 11 620,12 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,286 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,107 Prozent auf 11 663,62 Punkte an der Kurstafel, nach 11 676,13 Punkten am Vortag.

Bei 11 666,09 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 593,41 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der SMI auf 11 310,61 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, wies der SMI einen Wert von 11 155,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, notierte der SMI bei 10 613,55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4,03 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Partners Group (+ 1,01 Prozent auf 1 299,00 CHF), Givaudan (+ 0,75 Prozent auf 4 047,00 CHF), Lonza (+ 0,57 Prozent auf 476,70 CHF), Swiss Re (+ 0,53 Prozent auf 114,35 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,02 Prozent auf 42,39 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-7,29 Prozent auf 78,10 CHF), Richemont (-2,06 Prozent auf 142,80 CHF), Alcon (-1,22 Prozent auf 74,60 CHF), Swiss Life (-1,04 Prozent auf 628,60 CHF) und UBS (-0,75 Prozent auf 27,97 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 422 182 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 258,809 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,78 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at