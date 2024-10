Börse Zürich in Rot: SPI am Donnerstagmittag im Minus

Der SPI gibt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,55 Prozent auf 16 081,26 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,172 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 16 170,39 Punkte an der Kurstafel, nach 16 170,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 16 068,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 170,39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 03.09.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 378,80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, wies der SPI einen Stand von 15 998,36 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 03.10.2023, den Stand von 14 108,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,37 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell ONE swiss bank (+ 12,68 Prozent auf 4,00 CHF), Curatis (+ 12,00 Prozent auf 8,40 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,19 Prozent auf 0,07 CHF), VP Bank (+ 2,53 Prozent auf 73,00 CHF) und Orascom Development (+ 1,45 Prozent auf 4,19 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen HOCHDORF (-10,66 Prozent auf 0,62 CHF), Evolva (-9,71 Prozent auf 0,80 CHF), Arundel (-9,50 Prozent auf 0,09 CHF), Villars SA (-6,50 Prozent auf 575,00 CHF) und OC Oerlikon (-5,80 Prozent auf 4,25 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 647 026 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 239,688 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten

Die Talenthouse-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at