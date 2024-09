Börse Zürich in Rot: SPI liegt zum Handelsende im Minus

Schlussendlich hielten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Dienstag ging der SPI nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 15 905,66 Punkten aus dem Handel. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,148 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,228 Prozent tiefer bei 15 893,50 Punkten, nach 15 929,79 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 006,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 15 853,25 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Wert von 15 791,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2024, stand der SPI bei 16 114,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 429,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,17 Prozent nach oben. Bei 16 557,98 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell HOCHDORF (+ 67,57 Prozent auf 3,10 CHF), GAM (+ 17,87 Prozent auf 0,19 CHF), Relief Therapeutics (+ 8,79 Prozent auf 2,60 CHF), Evolva (+ 6,56 Prozent auf 0,91 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 6,09 Prozent auf 9,76 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-15,60 Prozent auf 0,21 CHF), Addex Therapeutics (-8,04 Prozent auf 0,07 CHF), ams (-7,16 Prozent auf 0,83 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-2,93 Prozent auf 149,00 CHF) und Adecco SA (-2,92 Prozent auf 26,62 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 8 653 970 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 244,591 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at