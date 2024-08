Börse Zürich in Rot: SPI schwächelt am Montagmittag

Der SPI zeigt sich am Mittag wenig bewegt.

Um 12:09 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,04 Prozent auf 16 391,83 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,200 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,081 Prozent tiefer bei 16 385,86 Punkten in den Montagshandel, nach 16 399,07 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 16 405,97 Punkte, das Tagestief hingegen 16 374,59 Zähler.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 26.07.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 246,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 936,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wies der SPI einen Stand von 14 443,65 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,51 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit SHL Telemedicine (+ 19,66 Prozent auf 3,47 CHF), Curatis (+ 6,00 Prozent auf 5,30 CHF), Molecular Partners (+ 4,57 Prozent auf 5,49 CHF), Varia US Properties (+ 2,50 Prozent auf 32,80 CHF) und MCH (+ 2,37 Prozent auf 3,89 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Meyer Burger Technology (-40,89 Prozent auf 2,42 CHF), HOCHDORF (-13,51 Prozent auf 4,93 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,29 Prozent auf 0,33 CHF), ams (-5,00 Prozent auf 1,03 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-4,19 Prozent auf 8,00 CHF) unter Druck.

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI weist die Meyer Burger Technology-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 219 471 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 256,649 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Index bietet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die höchste Dividendenrendite.

