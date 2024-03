Börse Zürich: Pluszeichen im SPI

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SPI steigt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,60 Prozent auf 14 983,91 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,951 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,027 Prozent auf 14 898,49 Punkte an der Kurstafel, nach 14 894,46 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 898,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 995,39 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 0,413 Prozent zu. Der SPI stand vor einem Monat, am 06.02.2024, bei 14 694,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 374,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 366,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,84 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 15 005,61 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit ObsEva (+ 52,78 Prozent auf 0,02 CHF), PolyPeptide (+ 6,48 Prozent auf 16,59 CHF), Implenia (+ 5,51 Prozent auf 32,55 CHF), Bellevue (+ 4,00 Prozent auf 22,10 CHF) und BELIMO (+ 3,80 Prozent auf 448,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Kinarus (-11,11 Prozent auf 0,00 CHF), Addex Therapeutics (-10,86 Prozent auf 0,06 CHF), CI Com SA (-7,41 Prozent auf 1,25 CHF), HOCHDORF (-6,77 Prozent auf 12,40 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-5,12 Prozent auf 0,09 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 15 095 129 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 250,762 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Orascom Development-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 6,94 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

