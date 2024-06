Börse Zürich: SLI-Anleger greifen am Mittag zu

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Um 12:10 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,27 Prozent nach oben auf 1 966,70 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,076 Prozent auf 1 962,88 Punkte an der Kurstafel, nach 1 961,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 959,29 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 967,30 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,190 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 1 918,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, stand der SLI bei 1 921,85 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.06.2023, den Wert von 1 768,63 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 11,52 Prozent zu Buche. 1 993,61 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Swatch (I) (+ 1,50 Prozent auf 189,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,28 Prozent auf 50,72 CHF), Logitech (+ 0,89 Prozent auf 90,28 CHF), Sandoz (+ 0,89 Prozent auf 31,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,85 Prozent auf 112,45 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Lonza (-4,14 Prozent auf 474,60 CHF), ams (-1,27 Prozent auf 1,39 CHF), Sonova (-0,38 Prozent auf 287,00 CHF), Swisscom (-0,28 Prozent auf 497,60 CHF) und Straumann (-0,22 Prozent auf 113,70 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 648 500 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 255,003 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,53 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

