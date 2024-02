Börse Zürich: SLI beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Der SLI verzeichnete am vierten Tag der Woche Kursgewinne.

Schlussendlich erhöhte sich der SLI im SIX-Handel um 0,69 Prozent auf 1 833,33 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,451 Prozent auf 1 828,94 Punkte an der Kurstafel, nach 1 820,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 834,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 826,02 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 15.01.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 769,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.11.2023, wurde der SLI mit 1 699,31 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, wies der SLI einen Wert von 1 782,04 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 3,96 Prozent zu Buche. Bei 1 834,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Julius Bär (+ 4,12 Prozent auf 49,30 CHF), ams (+ 3,75 Prozent auf 2,24 CHF), Straumann (+ 2,48 Prozent auf 142,65 CHF), Swatch (I) (+ 1,72 Prozent auf 212,90 CHF) und Richemont (+ 1,64 Prozent auf 136,45 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Temenos (-28,19 Prozent auf 63,54 CHF), Lonza (-0,91 Prozent auf 458,40 CHF), Givaudan (-0,35 Prozent auf 3 662,00 CHF), Lindt (-0,35 Prozent auf 11 280,00 CHF) und Sandoz (-0,35 Prozent auf 28,35 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 420 040 Aktien gehandelt. Mit 265,937 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,35 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

