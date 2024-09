Börse Zürich: SLI beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Heute zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,29 Prozent fester bei 2 003,92 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 1 998,75 Punkte an der Kurstafel, nach 1 998,17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 994,67 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 006,35 Zähler.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 3,06 Prozent. Vor einem Monat, am 27.08.2024, wies der SLI einen Wert von 1 993,79 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 27.06.2024, den Stand von 1 947,67 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 27.09.2023, bei 1 698,17 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 13,63 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 3,58 Prozent auf 138,90 CHF), Adecco SA (+ 3,38 Prozent auf 29,34 CHF), ams (+ 3,29 Prozent auf 1,18 CHF), Richemont (+ 2,67 Prozent auf 134,65 CHF) und Swatch (I) (+ 2,50 Prozent auf 180,15 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen SGS SA (-2,48 Prozent auf 95,18 CHF), Holcim (-2,12 Prozent auf 83,18 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,69 Prozent auf 49,37 CHF), Sandoz (-1,10 Prozent auf 35,21 CHF) und Zurich Insurance (-0,50 Prozent auf 512,80 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 5 967 136 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 229,693 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,58 Prozent an der Spitze im Index.

