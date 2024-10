Börse Zürich: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen

Der SLI bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 1 985,89 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,242 Prozent auf 1 984,83 Punkte an der Kurstafel, nach 1 980,04 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 987,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 983,11 Einheiten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der SLI bereits um 0,358 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 02.09.2024, den Wert von 2 015,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 945,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 698,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,61 Prozent aufwärts. Bei 2 023,54 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell UBS (+ 1,46 Prozent auf 26,33 CHF), Swatch (I) (+ 1,43 Prozent auf 180,85 CHF), Richemont (+ 1,34 Prozent auf 132,55 CHF), Julius Bär (+ 0,83 Prozent auf 51,28 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,69 Prozent auf 49,33 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Alcon (-0,45 Prozent auf 83,78 CHF), Swisscom (-0,27 Prozent auf 554,00 CHF), Sonova (-0,27 Prozent auf 300,30 CHF), Temenos (-0,26 Prozent auf 57,70 CHF) und Adecco SA (-0,21 Prozent auf 28,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 305 097 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 233,428 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

