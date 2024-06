Börse Zürich: SLI mit Zuschlägen

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,72 Prozent fester bei 1 952,97 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,174 Prozent auf 1 942,46 Punkte an der Kurstafel, nach 1 939,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 1 955,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 941,94 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 0,142 Prozent nach. Der SLI stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 1 839,26 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 866,82 Punkten. Der SLI stand am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, bei 1 751,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,74 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 967,38 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell ams (+ 3,49 Prozent auf 1,44 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,91 Prozent auf 256,00 CHF), Swiss Re (+ 1,83 Prozent auf 114,20 CHF), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 95,60 CHF) und Swatch (I) (+ 1,44 Prozent auf 193,10 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Lonza (-0,63 Prozent auf 485,50 CHF), Geberit (-0,54 Prozent auf 553,40 CHF), Logitech (-0,49 Prozent auf 88,66 CHF), Sika (-0,47 Prozent auf 275,10 CHF) und Lindt (-0,29 Prozent auf 10 460,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 721 884 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 237,803 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

