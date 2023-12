Börse Zürich: SLI nachmittags mit Zuschlägen

In Zürich ist aktuell ein stabiler Handel zu beobachten.

Der SLI legt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,08 Prozent auf 1 758,96 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 1 758,31 Zählern und damit 0,044 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 757,53 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 757,58 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 764,70 Zählern.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bewegte sich der SLI bei 1 661,72 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 12.09.2023, bei 1 731,95 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 12.12.2022, einen Wert von 1 687,50 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 4,63 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 599,02 Punkten.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 2,13 Prozent auf 273,40 CHF), Logitech (+ 0,99 Prozent auf 79,76 CHF), VAT (+ 0,89 Prozent auf 398,50 CHF), Swisscom (+ 0,87 Prozent auf 512,80 CHF) und Sandoz (+ 0,85 Prozent auf 27,38 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ams (-3,00 Prozent auf 1,94 CHF), Julius Bär (-1,28 Prozent auf 44,77 CHF), Partners Group (-0,89 Prozent auf 1 169,50 CHF), Temenos (-0,36 Prozent auf 76,82 CHF) und UBS (-0,36 Prozent auf 24,95 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 3 941 753 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 272,434 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

2023 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at