Quartalsprognose 27.10.2025 07:01:07

Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Analysten haben ihre Prognosen für die Temenos-Bilanz abgegeben.

Temenos wird am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,775 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,370 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 246,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 213,9 Millionen CHF erzielt wurde.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,97 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,17 CHF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,06 Milliarden USD, gegenüber 919,5 Millionen CHF im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

