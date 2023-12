Börse Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich schwächer

Der SLI wagte sich am Mittwoch nicht aus der Reserve.

Am Mittwoch schloss der SLI nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 1 782,61 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,096 Prozent höher bei 1 784,82 Punkten in den Handel, nach 1 783,11 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 777,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 788,12 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 0,040 Prozent. Vor einem Monat, am 20.11.2023, wurde der SLI mit 1 704,09 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.09.2023, wies der SLI einen Wert von 1 748,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, erreichte der SLI einen Wert von 1 618,31 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 6,04 Prozent zu. Bei 1 810,36 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 599,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ams (+ 3,91 Prozent auf 2,21 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,36 Prozent auf 290,50 CHF), Julius Bär (+ 1,06 Prozent auf 47,62 CHF), Straumann (+ 0,96 Prozent auf 137,05 CHF) und UBS (+ 0,84 Prozent auf 26,42 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Lindt (-2,79 Prozent auf 10 460,00 CHF), Lonza (-1,54 Prozent auf 345,30 CHF), Partners Group (-1,02 Prozent auf 1 218,00 CHF), Logitech (-0,76 Prozent auf 80,52 CHF) und Swiss Life (-0,38 Prozent auf 584,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 6 637 286 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 268,814 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

