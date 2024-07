Börse Zürich: SLI sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

Der SLI zeigte sich am zweiten Tag der Woche kaum verändert.

Der SLI schloss nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 1 984,07 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,474 Prozent tiefer bei 1 976,04 Punkten in den Handel, nach 1 985,46 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 972,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 986,18 Punkten.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, einen Stand von 1 948,08 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 16.04.2024, einen Stand von 1 835,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Wert von 1 756,13 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 12,51 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit ams (+ 2,24 Prozent auf 1,32 CHF), VAT (+ 1,66 Prozent auf 527,60 CHF), Geberit (+ 1,45 Prozent auf 558,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,17 Prozent auf 259,70 CHF) und Richemont (+ 0,95 Prozent auf 138,35 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Straumann (-1,46 Prozent auf 115,00 CHF), Swiss Re (-1,35 Prozent auf 109,40 CHF), Partners Group (-1,13 Prozent auf 1 229,50 CHF), Sonova (-1,02 Prozent auf 271,20 CHF) und Zurich Insurance (-0,94 Prozent auf 476,00 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 847 802 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 249,750 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,53 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,89 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

