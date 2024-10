Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart leichter

So bewegt sich der SLI morgens.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,06 Prozent leichter bei 1 967,67 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,218 Prozent auf 1 964,62 Punkte an der Kurstafel, nach 1 968,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 1 969,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 964,47 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 1,27 Prozent zurück. Der SLI wurde vor einem Monat, am 04.09.2024, mit 1 968,41 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 04.07.2024, wurde der SLI mit 1 961,68 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 680,52 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,58 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Adecco SA (+ 0,86 Prozent auf 28,00 CHF), Swatch (I) (+ 0,72 Prozent auf 182,05 CHF), Richemont (+ 0,69 Prozent auf 131,80 CHF), Logitech (+ 0,63 Prozent auf 73,16 CHF) und Temenos (+ 0,59 Prozent auf 59,30 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Kühne + Nagel International (-1,75 Prozent auf 219,30 CHF), Alcon (-0,86 Prozent auf 83,26 CHF), Givaudan (-0,55 Prozent auf 4 480,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,51 Prozent auf 48,73 CHF) und Sonova (-0,32 Prozent auf 315,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 130 682 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232,981 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 8,69 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at