Börse Zürich: SMI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer

Am Mittwoch tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,42 Prozent tiefer bei 12 167,88 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,451 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,473 Prozent schwächer bei 12 161,01 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12 218,85 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12 194,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 146,79 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,152 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 16.09.2024, einen Stand von 12 005,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, stand der SMI noch bei 12 260,93 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 16.10.2023, den Stand von 10 889,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 8,93 Prozent. Bei 12 483,57 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,09 Prozent auf 222,60 CHF), Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 563,00 CHF), Nestlé (+ 0,02 Prozent auf 83,90 CHF), Novartis (-0,06 Prozent auf 100,50 CHF) und Lonza (-0,07 Prozent auf 537,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Alcon (-1,67 Prozent auf 82,60 CHF), Logitech (-1,67 Prozent auf 74,36 CHF), Richemont (-1,21 Prozent auf 126,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,01 Prozent auf 49,08 CHF) und Swiss Re (-0,94 Prozent auf 116,20 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 824 294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 231,003 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,71 erwartet. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at