Börse Zürich: SMI zum Start fester

SMI-Handel am Freitagmorgen.

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 09:13 Uhr 0,40 Prozent auf 11 917,86 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,265 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,213 Prozent auf 11 895,19 Punkte an der Kurstafel, nach 11 869,90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 11 917,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 889,89 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 0,014 Prozent zurück. Der SMI stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 11 260,91 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, wies der SMI einen Wert von 11 438,86 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 217,89 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,69 Prozent zu. Bei 12 050,29 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 1,66 Prozent auf 95,70 CHF), Swiss Re (+ 1,16 Prozent auf 113,45 CHF), Swisscom (+ 0,82 Prozent auf 494,40 CHF), Zurich Insurance (+ 0,75 Prozent auf 472,70 CHF) und Swiss Life (+ 0,42 Prozent auf 624,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Sonova (-1,33 Prozent auf 281,50 CHF), Lonza (-0,57 Prozent auf 485,80 CHF), Logitech (-0,40 Prozent auf 88,74 CHF), Richemont (-0,39 Prozent auf 142,20 CHF) und Geberit (-0,32 Prozent auf 554,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 575 949 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,803 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

