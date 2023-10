Börse Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,34 Prozent schwächer bei 1 693,06 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,320 Prozent tiefer bei 1 693,41 Punkten, nach 1 698,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 690,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 701,11 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, mit 1 745,36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 757,99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, wies der SLI einen Wert von 1 544,71 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 0,713 Prozent zu. Bei 1 810,36 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 631,90 Zählern markiert.

SLI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Geberit (+ 1,08 Prozent auf 457,70 CHF), Schindler (+ 0,99 Prozent auf 189,20 CHF), Sika (+ 0,48 Prozent auf 231,10 CHF), VAT (+ 0,46 Prozent auf 329,10 CHF) und Nestlé (+ 0,37 Prozent auf 103,14 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen ams (-4,15 Prozent auf 4,29 CHF), Holcim (-1,92 Prozent auf 57,22 CHF), Novartis (-1,10 Prozent auf 92,34 CHF), Julius Bär (-1,10 Prozent auf 57,62 CHF) und Partners Group (-0,98 Prozent auf 1 015,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 770 426 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,171 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

