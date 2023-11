Börse Zürich: SPI präsentiert sich leichter

Am Mittwoch geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,08 Prozent auf 14 086,29 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,820 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,229 Prozent höher bei 14 129,86 Punkten, nach 14 097,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 183,03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 086,29 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 1,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Stand von 14 240,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, wies der SPI einen Stand von 14 495,22 Punkten auf. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 15.11.2022, mit 14 123,71 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0,299 Prozent aufwärts. Bei 15 314,62 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Zählern registriert.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Talenthouse (+ 29,41 Prozent auf 0,00 CHF), Evolva (+ 12,23 Prozent auf 3,58 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,70 Prozent auf 0,05 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,79 Prozent auf 3,50 CHF) und GAM (+ 4,76 Prozent auf 0,44 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Kinarus (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Spexis (-22,50 Prozent auf 0,03 CHF), CI Com SA (-22,38 Prozent auf 1,63 CHF), Alcon (-7,38 Prozent auf 62,02 CHF) und Schlatter Industries (-6,25 Prozent auf 21,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 18 321 650 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 265,164 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Achiko-Aktie verzeichnet mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

