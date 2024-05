Börse Zürich: SPI schlussendlich mit Gewinnen

Kaum verändert zeigte sich der SPI am Abend.

Schlussendlich schloss der SPI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 15 739,11 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,938 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,384 Prozent auf 15 649,86 Punkte an der Kurstafel, nach 15 710,12 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 15 633,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 747,59 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, den Stand von 15 051,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.02.2024, wies der SPI einen Stand von 14 683,78 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bewegte sich der SPI bei 15 247,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8,03 Prozent zu Buche. Bei 15 747,59 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Zwahlen et Mayr SA (+ 11,89 Prozent auf 160,00 CHF), Alcon (+ 7,53 Prozent auf 79,94 CHF), ams (+ 7,22 Prozent auf 1,34 CHF), Sonova (+ 6,76 Prozent auf 285,80 CHF) und Gurit (+ 6,71 Prozent auf 60,40 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Spexis (-15,17 Prozent auf 0,07 CHF), AIRESIS (-7,84 Prozent auf 0,47 CHF), ARYZTA (-4,24 Prozent auf 1,74 CHF), ASMALLWORLD (-3,90 Prozent auf 1,48 CHF) und GAM (-3,87 Prozent auf 0,27 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 78 475 085 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 248,209 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,01 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at