Börse Zürich: SPI verbucht schlussendlich Abschläge

Der SPI verlor letztendlich an Wert.

Der SPI sank im SIX-Handel zum Handelsende um 0,84 Prozent auf 14 650,45 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,013 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,605 Prozent tiefer bei 14 685,11 Punkten, nach 14 774,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 626,54 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 738,00 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0,966 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 571,23 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, bei 13 747,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 421,06 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,553 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 14 931,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 8,11 Prozent auf 0,08 CHF), Perrot Duval SA (+ 5,36 Prozent auf 59,00 CHF), Straumann (+ 3,81 Prozent auf 137,45 CHF), Schlatter Industries (+ 3,17 Prozent auf 26,00 CHF) und Sulzer (+ 2,63 Prozent auf 85,95 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Arundel (-19,33 Prozent auf 0,12 CHF), Spexis (-16,67 Prozent auf 0,29 CHF), ObsEva (-7,96 Prozent auf 0,05 CHF), PolyPeptide (-6,44 Prozent auf 14,83 CHF) und Idorsia (-5,66 Prozent auf 1,47 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 246 207 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 274,794 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

2024 weist die Orascom Development-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die mobilezone-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at