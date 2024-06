Börse Zürich: SPI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,14 Prozent fester bei 15 970,71 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,115 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,158 Prozent fester bei 15 972,92 Punkten, nach 15 947,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 968,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 972,92 Punkten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,101 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.05.2024, bewegte sich der SPI bei 15 974,09 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, bei 15 400,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.06.2023, wies der SPI einen Stand von 14 659,06 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 9,61 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Punkte.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Spexis (+ 23,49 Prozent auf 0,04 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,58 Prozent auf 8,32 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,51) Prozent auf 0,54 CHF), Meyer Burger (+ 4,17 Prozent auf 0,01 CHF) und Orascom Development (+ 3,65 Prozent auf 3,98 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Kudelski (-3,13 Prozent auf 1,40 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (-3,00 Prozent auf 71,20 CHF), Barry Callebaut (-1,67 Prozent auf 1 468,00 CHF), Peach Property Group (-1,67 Prozent auf 7,65 CHF) und ARYZTA (-1,29 Prozent auf 1,61 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 111 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,644 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

