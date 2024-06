BÖRSENFLASH - Lenzing-Aktie plus 5 % nach Anteilsverschiebung

Die Lenzing-Aktie hat am Mittwoch im Frühhandel mit deutlichen Kursgewinnen auf die Meldung einer Anteilsverschiebung beim Faserhersteller reagiert. Die Titel gewannen an der Wiener Börse um 5,4 Prozent auf 34,05 Euro. Der Gesamtmarkt repräsentiert durch den Leitindex ATX legte in den ersten Handelsminuten moderate 0,13 Prozent zu.

In der Früh wurde publik, dass die heimische B&C-Gruppe ihre Mehrheit am oberösterreichischen Faserhersteller Lenzing abgibt. Der brasilianische Zellstoffkonzern Suzano übernimmt einen 15-Prozent-Anteil an Lenzing für 230 Mio. Euro und kann bis Ende 2028 einen weiteren 15 Prozent-Anteil erwerben. B&C reduziert seine Beteiligung an Lenzing von 52,25 auf 37,25 Prozent.

B&C und Suzano bilden nach Abschluss der Transaktion ein langfristiges Lenzing-Aktionärssyndikat und B&C wird die Kontrolle in diesem Syndikat ausüben. Die börsennotierte Suzano ist der weltgrößte Zellstoffproduzent. Der brasilianische Konzern bezahlt 39,70 Euro je Lenzing-Aktie und damit einen höheren Preis als der aktuelle Börsenkurs.

