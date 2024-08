Börsianer in Habachtstellung: Das macht der LUS-DAX am Dienstagnachmittag

Der LUS-DAX kommt am Nachmittag nicht vom Fleck.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,00 Prozent stärker bei 17 340,50 Punkten.

Bei 17 228,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17 552,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, mit 18 504,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 06.05.2024, bei 18 207,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Stand von 15 835,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,56 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 1,57 Prozent auf 184,06 EUR), Continental (+ 1,47 Prozent auf 53,98 EUR), Rheinmetall (+ 1,23 Prozent auf 486,20 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,10 Prozent auf 131,96 EUR) und Siemens Energy (+ 0,97 Prozent auf 23,90 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Zalando (-3,77 Prozent auf 21,17 EUR), Bayer (-3,43 Prozent auf 26,02 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,66 Prozent auf 27,82 EUR), Deutsche Börse (-2,36 Prozent auf 177,65 EUR) und Brenntag SE (-2,10 Prozent auf 63,48 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 498 010 Aktien gehandelt. Mit 217,156 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 8,83 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at