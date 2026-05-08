Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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08.05.2026 08:46:00
Bold Prediction: NuScale Power Is About to Soar. Here's Why.
NuScale Power (NYSE: SMR) is developing a small light-water reactor that could help us confront one of the greatest challenges of our time: how to transition to carbon-free energy.Not only that, but NuScale's small modular reactor (SMR) could help utilities and industrial customers supply power to one of the greatest inventions of our era: artificial intelligence (AI).Indeed, the bullish case for NuScale is fairly simple. Many energy analysts predict that SMRs will become one of the most important energy sources over the next three decades, and NuScale is currently the only U.S. company with an SMR design approved by the Nuclear Regulatory Commission (NRC).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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