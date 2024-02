Booking-Aktie trotzdem deutlich schwächer: Booking übertrifft Analystenerwartungen - Dividende geplant

• Buchungen deutlich gestiegen• Starkes Umsatzplus• Booking überrascht mit Dividende

Starke Ergebnisse im vierten Quartal und Gesamtjahr 2023

Der Reisevermittler Booking verzeichnete im vierten Quartal 2023 deutliche Zuschläge. Die Bruttobuchungen stiegen zum Vorjahresquartal etwa um 16 Prozent auf 31,7 Milliarden US-Dollar, während die Zimmerbuchungen um 9 Prozent zunahmen. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,00 US-Dollar - ein Anstieg von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Analysten hatten hier mit 29,66 US-Dollar gerechnet. Beim Nettoeinkommen musste Booking jedoch einen Rückgang hinnehmen. Mit 222 Millionen US-Dollar ging es im Vergleich zum Vorjahresquartal um 82 Prozent nach unten. Den Umsatz trieb das Unternehmen jedoch um 18 Prozent auf 4,8 Milliarden US-Dollar in die Höhe und ließ damit die Erwartungen der Wall Street, die 4,71 Milliarden US-Dollar betrugen, hinter sich.

Im Geschäftsjahr 2023 konnte Booking ebenfalls einige Erfolge verbuchen. Mit Gesamtbuchungen im Wert von 150,6 Milliarden US-Dollar und einem Anstieg der Zimmerbuchungen um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bestätigte das Unternehmen seine führende Rolle in der Branche. Der Gewinn je Aktie stieg um 52 Prozent auf 152,22 US-Dollar, der Umsatz kletterte um 25 Prozent auf 21,4 Milliarden US-Dollar.

Zuversichtlicher Blick in die Zukunft

Booking gibt einen optimistischen Ausblick für das laufende Geschäft. Trotz eines Rückgangs des Nettoeinkommens im vierten Quartal um 82 Prozent, deutet die starke Geschäftsperformance im Gesamtjahr darauf hin, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um sich von den kurzfristigen Herausforderungen zu erholen, wie Booking-CEO Glenn Fogel im Rahmen der Zahlenvorlage erklärte. "Wir freuen uns, einen starken Abschluss des Jahres 2023 zu vermelden, mit einem Wachstum der Zimmerübernachtungen im vierten Quartal von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bzw. 11 Prozent, wenn man das Geschäft mit Israel ausklammert, das durch den Krieg erheblich beeinträchtigt wurde. Für das Gesamtjahr haben wir mit über 1 Milliarde gebuchten Übernachtungen auf unseren Plattformen einen bedeutenden Meilenstein erreicht, und wir haben Rekordwerte bei den Bruttobuchungen, dem Umsatz und dem Betriebsergebnis erzielt", so der Konzernlenker. "Wir sind zuversichtlich, was das langfristige Wachstum von Freizeitreisen und die vor uns liegenden Chancen für unser Unternehmen angeht, da wir unsere Arbeit fortsetzen, um ein besseres Angebot und eine bessere Erfahrung für unsere Angebotspartner und unsere Reisenden zu schaffen."

Booking belohnt Investoren mit Dividende

Darüber hinaus belohnt Booking seine Anleger mit der Zahlung einer vierteljährlichen Dividende, wie das Unternehmen bekanntgab. Die Ausschüttung soll 8,75 US-Dollar pro Aktie betragen und erstmals am 28. März 2024 an alle Investoren ausgezahlt werden, die zum Handelsschluss am 8. März 2024 über Anteile des Reisevermittlers verfügen. Auch zukünftig wolle man diesen Zahlungsrhythmus beibehalten, so Booking. Hier sollen jedoch die Marktbedingungen, finanzielle Kennzahlen und der Cashflow berücksichtigt werden.

Booking-Aktie an der NASDAQ dennoch abgestraft

Anleger nahmen die Zahlen nach der Vorlage am Donnerstagabend jedoch nicht positiv auf. Im NASDAQ-Handel verliert die Booking-Aktie zeitweise 9,18 Prozent auf 3.543,71 US-Dollar. Seit Jahresbeginn steht das Papier jedoch 2,30 Prozent im Plus.

