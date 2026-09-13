ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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13.09.2026 06:00:12
Boom-era PE funds will fall short on promises, executives warn
Returns from funds launched during the frenzied period of 2019 to 2021 are likely to struggle to meet expectationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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