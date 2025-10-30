Boot Barn Holdings Aktie
WKN DE: A12EFD / ISIN: US0994061002
|
30.10.2025 02:03:33
Boot Barn Holdings Inc. Reveals Climb In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Boot Barn Holdings Inc. (BOOT) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $42.22 million, or $1.37 per share. This compares with $29.43 million, or $0.95 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 18.7% to $505.39 million from $425.79 million last year.
Boot Barn Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $42.22 Mln. vs. $29.43 Mln. last year. -EPS: $1.37 vs. $0.95 last year. -Revenue: $505.39 Mln vs. $425.79 Mln last year.
