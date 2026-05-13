Currys Aktie
ISIN: US2313721035
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13.05.2026 18:06:50
Boots to appoint outgoing Currys boss Baldock as CEO
UK pharmacy chain finalising appointment of Alex Baldock as it prepares for potential London listing next yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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