Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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22.05.2026 16:07:45
Borrowing in April hit highest level since Covid
Borrowing was higher than expected last month and retail sales fell as fuel prices surged.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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