Bowman Consulting Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bowman Consulting Group lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,37 USD gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Bowman Consulting Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 126,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 113,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at