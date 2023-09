BP-Chef Looney tritt mit sofortiger Wirkung zurück

LONDON (dpa-AFX) - BP-Chef Bernard Looney tritt wegen früherer Beziehungen zu Kollegen mit sofortiger Wirkung zurück. Übergangsweise werde Finanzchef Murray Auchincloss den Vorstandsvorsitz übernehmen, teilte der Ölkonzern am Dienstag in London mit. Zuvor hatte die "Financial Times" über den bevorstehenden Abgang berichtet.

"Looney hat das Unternehmen heute darüber informiert, dass er in seinen früheren Erklärungen nicht vollständig transparent war", hieß es von BP weiter zur Begründung. Er habe Beziehungen zu Kollegen nicht vollständig offengelegt.

Das BP-Urgestein Looney hatte den Umbau von einem der größten Ölkonzerne der Welt in das Zeitalter postfossiler Brennstoffe angetrieben. Zuletzt hatte er aber einige der ehrgeizigsten Ziele zurückgezogen und die Ausgaben für Erdöl und Erdgas wieder erhöht. Looney wurde Anfang 2020 zum BP-Chef ernannt./jha/ck