Interface Aktie
WKN DE: A1JYG7 / ISIN: US4586653044
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27.03.2026 20:50:00
Brain-Computer-Interface: zunehmender Einsatz, Risiken, lückenhafte Rechtslage
BCIs können helfen, motorische Fähigkeiten und Kommunikation wieder zu ermöglichen. Das Potenzial ist enorm, Rechtslage und Ethik noch weitgehend ungeklärt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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