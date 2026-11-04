PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
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04.11.2026 15:19:24
Brazil's elections matter for the planet. This is why
Brazil is heading back to the polls, but the impact could be felt worldwide. With the Amazon vital to the health of the planet, the election could help shape its future.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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